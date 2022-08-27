Центробанк расширил возможности по продаже наличных долларов и евро россиянам

Кредитным организациям дали разрешение продавать доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля не только от физических лиц.

Соответствующее заявление сделали в Центробанке РФ. Таким образом, кредитные организации смогут продавать доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля, например, от сделок с банками-нерезидентами.

Разрешение также распространяется на валюту для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством, заметил регулятор.

Отмечается, что для россиян ничего не поменялось. Для покупки все также доступна только валюта, оказавшаяся в распоряжении кредитных организаций после 9 апреля этого года.

То есть, до 9 марта 2023 года действует ограничение на снятие наличных денег, — можно забрать десять тысяч долларов или евро со счета или вклада. Также действуют ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сумма операций россиян в пользу иностранных банков достигла 4,7 миллиарда долларов.