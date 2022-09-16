В Петербурге до 2025 года выполнят крупный госзаказ на строительство дорог

В Петербурге до 2025 года выполнят крупный госзаказ на строительство дорог
В Петербурге до 2025 года выполнят крупный госзаказ на строительство дорог. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Санкт-Петербурге объявили самый крупный за текущий год государственный заказ на строительство дорог. Максимальная цена контракта оценивается в 4,95 миллиарда рублей.

Заказчиком строительства выступает Дирекция транспортного строительства. Дорожную сеть должны проложить на территории намыва на Васильевском острове. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Средства предоставят для строительства первого этапа дорог на намыве, общей протяженностью 14,6 километра. Остальную часть дорог предоставят застройщикам жилых домов, которые появятся на намыве.

Итоги конкурса планируется подвести 7 октября. До конца 2025 года подрядчик должен выполнить работы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 2029 года в Северной столице появится новая трамвайная линия протяженностью 6 км от Шушар до аэропорта Пулково. Концессионное соглашение по строительству линии предлагается заключить на 17 лет.

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В Петербурге до 2025 года выполнят крупный госзаказ на строительство дорог