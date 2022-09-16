До 2029 года из Шушар запустят трамвайную линию в Пулково

До 2029 года из Шушар запустят трамвайную линию в Пулково. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

До 2029 года из Шушар запустят трамвайную линию в Пулково. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге до 2029 года появится новая трамвайная линия протяженностью 6 км от Шушар до аэропорта Пулково. С инициативой выступили Газпромбанк и ГК АБЗ-1.

Как сообщает пресс-служба Газпромбанка, концессионное соглашение по строительству линии предлагается заключить на 17 лет, при этом ввод трамваев в эксплуатацию будет осуществлен в 2029 году. Планируется, что по новой линии будут ездить 16 тысяч человек в сутки.

При этом Газпромбанк может выступить не только финансирующей организацией, но и привлечь в проект уникальный опыт и высокопрофессиональную экспертизу Инжинирингового центра холдинга «Инфраструктура ГЧП».

Новая линия станет продолжением трамвайной сети «станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка», который аналогично осуществляется банком и группой АБЗ-1. Движение трамваев от Шушар по Пулково должно улучшить транспортную доступность аэропорта и предоставить выбор альтернативных маршрутов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на юге Санкт-Петербурга стартовали работы по строительству трамвайной линии, которая свяжет станцию метро «Купчино», поселок Шушары и микрорайон Славянка.