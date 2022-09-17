В петербургской подземке на перилах снова разъезжала змея

В петербургской подземке на перилах снова разъезжала змея
В петербургской подземке на перилах снова разъезжала змея. Фото: Pxhere

В метро Северной столицы снова заметили длинную змею, обвивающую перила в вагонах. Рептилию взял с собой и перевозил таким необычным способом уже известный владелец Алексей Комиссаров, которому уже выносили предупреждение за похожий случай. Поездку в метро змеи по кличке «Лиза» снимал на телефон ее владелец, после чего на своей странице «ВКонтакте» он разместил ролик и подписал его соответствующим образом:

«Змея в метро. Катается бесплатно. Лиза снова в трендах», — отметил молодой человек.

Прошлый раз змеи Лизы в петербургском метро был 21 июня. Тогда местные жители были недовольны поступком молодого человека, принесшего рептилию в подземку, но в этот раз, кажется, даже не боялись и с любопытством наблюдали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня в Пулково приземлился самолет с 9 макаками из Краснодарского края. Животные чувствуют себя хорошо, они уже прошли ветеринарный контроль, и вопросов к их документам у инспекторов не возникло.

змея метро петербурга новости СПб транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Киришах погиб пассажир авто, улетевшего в кювет под управлением пьяного ...
Летом под Петербургом педофил вместе с сообщницей растлил двух девочек, ...
В петербургской подземке на перилах снова разъезжала змея
В Шушарах после постов двухлетней давности за оправдание терроризма ...
В Тосненском районе знакомая отравила восьмиклассника неизвестным веществом
Врач назвал поражение почек и ЖКТ новыми симптомами COVID-19
Биолог не рекомендует делать из картофеля маски для лица
В Приморском районе двое неизвестных совратили нетрезвую юную девочку