В петербургской подземке на перилах снова разъезжала змея

В метро Северной столицы снова заметили длинную змею, обвивающую перила в вагонах. Рептилию взял с собой и перевозил таким необычным способом уже известный владелец Алексей Комиссаров, которому уже выносили предупреждение за похожий случай. Поездку в метро змеи по кличке «Лиза» снимал на телефон ее владелец, после чего на своей странице «ВКонтакте» он разместил ролик и подписал его соответствующим образом:

«Змея в метро. Катается бесплатно. Лиза снова в трендах», — отметил молодой человек.

Прошлый раз змеи Лизы в петербургском метро был 21 июня. Тогда местные жители были недовольны поступком молодого человека, принесшего рептилию в подземку, но в этот раз, кажется, даже не боялись и с любопытством наблюдали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня в Пулково приземлился самолет с 9 макаками из Краснодарского края. Животные чувствуют себя хорошо, они уже прошли ветеринарный контроль, и вопросов к их документам у инспекторов не возникло.