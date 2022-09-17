Из Краснодарского края в Северную столицу доставили 9 макак

Из Краснодарского края в Северную столицу доставили 9 макак
Из Краснодарского края в Северную столицу доставили 9 макак. Фото: пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора

На территорию Пулково приземлился самолет с 9 макаками из Краснодарского края. Животные чувствуют себя хорошо.

Как сообщает пресс-служба а Северо-Западного управления Россельхознадзора, в Петербург приехали 9 макак-резус. Они уже прошли ветеринарный контроль, и вопросов к их документам у инспекторов не возникло.

Конечный пункт назначения — Ленинградская область. Куда именно направили макак не уточняется, но они точно уже отправились к владельцу.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности с начала текущего года через грузовой терминал Пулково прошли 18 обезьян, среди которых 13 макак-резус, 2 игрунки, 2 красноухих тамарина и 1 эдипов тамарин.

Отмечается, что вид обезьян «макака-резус» является одним из наиболее известных видов семейства мартышковые.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из зоопарка Зеленогорска в Санкт-Петербург прибыл самец черного ягуара, который пока еще стесняется публики, но зато активно играет с ивовыми вениками и коробками.

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