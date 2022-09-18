Пожилая петербурженка отдала телефонным мошенникам 1,7 млн рублей

Пожилая петербурженка отдала телефонным мошенникам 1,7 млн рублей
Фото: unsplash

Еще одна петербургская пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников.

Как стало известно Gazeta.SPb, проживающая на Гранитной улице 74-летняя женщина пришла в отдел полиции и рассказала там, что ее обманули на крупную сумму. Пенсионерка указала в заявлении, что в четверг и пятницу ей названивали неизвестные под видом сотрудников полиции и Центробанка.

Мошенники убедили ее перевести все имеющиеся деньги на указанные ими «безопасные» счета, иначе ее деньги будут украдены. Так пенсионерка лишилась 1 миллиона 697 тысяч рублей.

Полиция Красногвардейского района возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабитель в шляпе ворвался в дом в Комарово и стащил бытовую технику. Потерпевшая рассказала полицейским, что примерно в час ночи неизвестный разбил стекло на веранде и проник к ней в дом.

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