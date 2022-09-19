В аэропорту Пулково 19 сентября задержали семь рейсов и четыре отменили

В понедельник, 19 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержаны семь авиарейсов и четыре отменены.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет до Пензы, запланированный на 1:20, два самолета до Москвы (22:25 и 23:50), а также самолет до Казани (23:40).

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Казани, Сочи, Владикавказа, Мурманска, Архангельска, Даламана,

С опозданием вылетит рейс до Казани, который должен был покинуть Северную столицу в 1:00, но его отложили до 10:25. Вылет рейса до Сочи перенесли с 6:30 на 9:10. Также задерживается рейс до Владикавказа — пассажиры улетят не в 8:40, а в 9:20. Рейс до Мурманска вылетит в 12:00 вместо 10:00.

Вылет рейса до Архангельска отложили с 15:05 до 17:15, до Даламана — с 15:30 до 18:50, еще одного до Сочи — с 18:45 до 20:05., до Новосибирска — с 16:45 до 21:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до 2029 года из Шушар запустят трамвайную линию в Пулково.