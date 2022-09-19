Под Гатчиной мужчина зарезал собутыльника и сам вызвал полицию

В Гатчинском районе полиция задержала мужчину, убившего ножом своего собутыльника.

Как стало известно Gazeta.SPb, драка на ножах произошла в ночь на 18 сентября в частном доме в деревне Натальевка. Двое мужчин распивали алкоголь, когда между ними завязался конфликт. Перепалка переросла в драку, в ходе которой один из них схватил нож и зарезал другого.

46-летний хозяин дома вызвал полицию самостоятельно. Он сообщил в службу «112», что заколол приятеля во время драки.

41-летний гость мужчины, проживавший в деревне Войсковицы, скончался на месте.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ехавший по тротуару водитель ударил ножом трех пешеходов.