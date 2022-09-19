Пулково отправляет пассажиров в несуществующий город Нур-Султан

Пассажиры петербургского аэропорта Пулково с понедельника начнут улетать в несуществующий на карте Казахстана город Нур-Султан.

Столицу Казахстана на сайте воздушной гавани все еще называют Нур-Султаном, несмотря на вступивший в силу закон о переименовании города в Астану, сообщает «Мойка78».

Так, в Нур-Султан пассажиры улетят на самолетах авиакомпании «Скат». По данным онлайн-табло аэровокзала, вечерние рейсы назначены на 19, 20 и 21 сентября.

Напомним, что закон о возвращении столице Казахстана прежнего названия вступил в силу в полночь 19 сентября. Такой указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Столица республики была переименована из Астаны в Нур-Султан весной 2019 года по решению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Процедуру также поддержал Токаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» отреагировал на предупреждение ФАС по поводу претензий авиакомпаний «Победа» и прокомментировал ситуацию.