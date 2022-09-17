В Пулково прокомментировали ситуацию с авиакомпанией «Победа»

В Пулково прокомментировали ситуацию с авиакомпанией &#171;Победа&#187;
В Пулково прокомментировали ситуацию с авиакомпанией "Победа". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Главный оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» отреагировали на предупреждение ФАС по поводу претензий авиакомпаний «Победа» и прокомментировал ситуацию.

Представители Пулково рассказала Gazeta.SPB, что аэропорт предоставляет услуги перевозчику по заключенному обоюдному договору.

«Официального уведомления об отказе от договора на обслуживание от авиакомпании не поступало. Задействованная инфраструктура проектировалась с расчетом на обслуживание текущего пассажиропотока. Свободные производственные мощности отсутствуют», — подчеркнули в аэропорту.

Кроме того, уточняется, что тарифы оператора аэропорта ниже стоимости обслуживания «Победа Хэндлинг».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по расчетам авиакомпании «Победа», обслуживание самолетов дочерней компанией выходит намного дешевле действующих тарифов оператора. В общей сложности разница составила 40-50%.

"Победа" новости СПб пулково


 

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