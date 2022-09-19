В Петербурге заболеваемость коронавирусом выросла на 20% за неделю

Заболевших коронавирусом жителей Петербурга становится все больше. За неделю число новых случаев выросло почти на 20%.

Подъем заболеваемости COVID-19 в Северной столице наблюдается с начала учебного года и резкого похолодания. Наравне с ковидом петербуржцы стали чаще болеть гриппом и ОРВИ, заявили власти в эфире «Радио России».

На прошлой неделе было выявлено на 20% больше положительных тестов на коронавирус, чем неделей ранее. Количество госпитализаций за минувшие семь дней выросло на треть по сравнению с первой неделей сентября. Под медицинским наблюдением сейчас находится более 50 тысяч человек.

В Смольном порекомендовали петербуржцам вовремя ревакцинироваться, сделать прививку от гриппа и использовать маски в транспорте и общественных местах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России.