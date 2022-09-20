Из расписания Пулково пропали рейсы в Нур-Султан, но в Астану так и не появились

Из расписания Пулково пропали рейсы в Нур-Султан, но в Астану так и не появились. Фото: Рxhere

Из расписания Пулково пропали рейсы в Нур-Султан, но в Астану так и не появились. Фото: Рxhere

На ближайшие два дня в расписании самолетов петербургского аэропорта Пулково нет рейсов ни в Нур-Султан, ни в Астану. Изменения коснулись как таблицы вылета, так и таблицы прилета.

Пропажу авиарейсов по указанному направлению заметила «Мойка78». Для отправки воздушного судна в Астану не предусмотрели свободных строчек 20 и 21 сентября.

До этого издание обратило внимание, что из Пулково самолеты продолжают летать в несуществующий на карте город Нур-Султан. Известно, что с 19 сентября столица Казахстана вернула себе старой название и стала Астаной.

В ООО «Воздушные Ворота Северной столицы» прокомментировали ситуацию с путаницей в названиях. По словам оператора, для изменения наименования столицы в расписании должно поступить соответствующее распоряжение от ИАТА, которого по состоянию на 19 сентября не было.

А сегодня утром рейсы в столицу Казахстана вообще пропали из расписания.