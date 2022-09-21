В Ереван, Астану и Бишкек из Петербурга уже не улететь из-за высокого спроса на билеты

В Ереван, Астану и Бишкек из Петербурга уже не улететь из-за высокого спроса на билеты. Фото: unsplash

В Ереван, Астану и Бишкек из Петербурга уже не улететь из-за высокого спроса на билеты. Фото: unsplash

Сегодня утром на сайтах продажи авиабилетов был зафиксирован повышенный спрос на покупку билетов для перелета в столицы близлежащих к Петербургу стран. б

Сейчас уже не осталось билетов в Ереван, Астану и Башкек. В Баку, Минск и Стамбул еще можно улететь, но цена за это становится все больше. Об этом пишет «Мойка78».

Судя по данным Aviasales, билеты в Астану можно приобрести на 22 сентября и более поздние даты. При этом большая часть из них с многочасовыми пересадками. В самолете до Баку сегодня еще есть места, но стоимость билета сейчас начинается от 77 тысяч рублей. Проезд в другие дни, естественно, обойдется дешевле.

Билеты в Бишкек прямым рейсом на сегодня тоже закончились, но можно совершить многочасовые пересадки внутри России, либо отправиться в столицу Киргизии на самолете другого дня, например, 23 сентября. Из Петербурга в Ереван тоже остались рейсы только с пересадкой.

Самолет «Петербург — Минск» пока не доступен, а в воздушном судне «Петербург — Анкара» 21 сентября мест уже нет. А вот в Стамбул можно вылететь вечерним рейсом за 29 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 15 ноября авиакомпания Nouvelair Tunisie начнет выполнять перевозки из петербургского аэропорта Пулково на остров Джерба.