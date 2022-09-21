С 15 ноября Nouvelair Tunisie начнет перевозить пассажиров из Петербурга на остров Джерба

С 15 ноября Nouvelair Tunisie начнет перевозить пассажиров из Петербурга на остров Джерба. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

С 15 ноября Nouvelair Tunisie начнет перевозить пассажиров из Петербурга на остров Джерба. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Прямым рейсом из Северной столицы можно будет попасть в еще один город Туниса. С 15 ноября авиакомпания Nouvelair Tunisie начнет выполнять перевозки из Пулково на остров Джерба.

Авиакомпания Nouvelair Tunisie будет совершать полеты раз в 10 дней. Как сообщает пресс-служба петербургского аэропорта Пулково, авиарейсы будут выполняться в рамках туристической программы, запущенной в партнерстве с туристическим оператором «Экспресс Тур».

Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Airbus A320. Приобрести авиабилеты в Джербу можно с помощью туристического пакета на сайте туроператора «Экспресс Тур» или его партнеров.

Для полета в Тунис пассажирам старше 18 лет необходим либо сертификат вакцинации (российские препараты подойдут), либо отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан не более чем за 48 часов. Также рассмотрят экспресс-тест, сданный за 24 часа до регистрации на рейс.

В пресс-службе также напомнили, что Nouvelair Tunisie с августа выполняет полеты в город-курорт Монастир.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня в расписании рейсов петербургского аэропорта Пулково есть наглядные изменения, — три рейса на вылет будут задержаны.