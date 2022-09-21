Три самолета 21 сентября вылетят из Пулково позже запланированного времени

Три самолета 21 сентября вылетят из Пулково позже запланированного времени. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Три самолета 21 сентября вылетят из Пулково позже запланированного времени. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

В среду, 21 сентября, в расписании рейсов петербургского аэропорта Пулково есть наглядные изменения, — три рейса на вылет будут задержаны, при этом отмененных самолетов не наблюдается.

Согласно информации, представленной в онлайн-табло аэропорта, первым позже запланированного отправят самолет в Омск от авиакомпании «Россия». Воздушное судно должно было вылететь в 07:55, но было перенесено на 08:25.

Вторым запоздалым авиарейсом станет направление «Петербург — Иваново», осуществляемое перевозчиком «РусЛайн». Вместо 08:15 самолет отправится в 09:00.

Пока последним из задержанных значится рейс «Санкт-Петербург — Даламан» от «Turkish Airlines». Раньше он должен был осуществиться в 15:30, но теперь перенесен на новое время — 17:00.

Все остальные самолеты должны вылететь из воздушной гавани согласно расписанию. Возможные изменения можно отследить на сайте петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на ближайший день в расписании самолетов Пулково нет рейсов ни в Нур-Султан, ни в Астану. Изменения коснулись как таблицы вылета, так и таблицы прилета.