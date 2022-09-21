Три самолета 21 сентября вылетят из Пулково позже запланированного времени

Три самолета 21 сентября вылетят из Пулково позже запланированного времени
Три самолета 21 сентября вылетят из Пулково позже запланированного времени. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

В среду, 21 сентября, в расписании рейсов петербургского аэропорта Пулково есть наглядные изменения, — три рейса на вылет будут задержаны, при этом отмененных самолетов не наблюдается.

Согласно информации, представленной в онлайн-табло аэропорта, первым позже запланированного отправят самолет в Омск от авиакомпании «Россия». Воздушное судно должно было вылететь в 07:55, но было перенесено на 08:25.

Вторым запоздалым авиарейсом станет направление «Петербург — Иваново», осуществляемое перевозчиком «РусЛайн». Вместо 08:15 самолет отправится в 09:00.

Пока последним из задержанных значится рейс «Санкт-Петербург — Даламан» от «Turkish Airlines». Раньше он должен был осуществиться в 15:30, но теперь перенесен на новое время — 17:00.

Все остальные самолеты должны вылететь из воздушной гавани согласно расписанию. Возможные изменения можно отследить на сайте петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на ближайший день в расписании самолетов Пулково нет рейсов ни в Нур-Султан, ни в Астану. Изменения коснулись как таблицы вылета, так и таблицы прилета.

авиарейсы новости СПб пулково транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Три самолета 21 сентября вылетят из Пулково позже запланированного времени
В среду Петербург находится на периферии далекого циклона
Следователи занялись перинатальным центром Петербурга из-за жестокости ...
Эксперты объяснили, как понять, что печень отказывает
Телеведущий Сергей Рост: Пускепалис мог оживить любой образ
Tele2 занял первое место по скорости мобильного интернета в Петербурге
Пытаясь избежать пробок летом, Смольный создал на Пулковском шоссе заторы осенью
Жители Рыбацкого стоят в пробках и ждут расширения Советского проспекта вместе