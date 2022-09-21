Эксперт рассказал, как защитить телефон от прослушки

Выяснилось, что прослушивание телефонов может быть одной из функций вредоносного программного обеспечения, поэтому необходимо соблюдать правила, чтобы не дать злоумышленника проникнуть в систему.

Старший специалист группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Артем Кулаков рассказал, что для защиты смартфона от прослушки нужно критически относиться к запрашиваемым от приложений разрешениям. Со специалистом на эту тему пообщались «Известия».

Отмечается, что современные операционные системы снижают риск возникновения прослушки на телефоне за счет запроса разрешений на использование микрофона и доступа к функциям телефонии, поэтому к ним нужно относиться серьезно.

Кулаков заметил, что прослушивать каждого пользователя круглосуточно нет никакого смысла, поэтому атака будет направлена на конкретного человека. При этом цели у злоумышленника могут быть абсолютно разные, но чаще всего прослушка направлена на получение конфиденциальной информации.

Эксперт рекомендовал скачивать приложения только из официальных магазинов и обращать внимание на те разрешения, которые они запрашивают при запуске.

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