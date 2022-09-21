Блогер специально устроил аварию, чтобы проверить реакцию IPhone 14

Блогер специально устроил аварию, чтобы проверить реакцию IPhone 14
Блогер специально устроил аварию, чтобы проверить реакцию IPhone 14. Фото: скриншот трансляции Apple

Блогер TechRax, проводящий краш-тесты мобильных устройств, проверил работу датчика в новом IPhone 14 с помощью аварии, которую сам устроил.

Эксперимент был снят на видео, которое появилось на YouTube. Для проверки датчика блогер использовал седан Mercury, оборудованный системой дистанционного управления акселератором. Смартфон мужчина привязали скотчем к подголовнику сиденья водителя.

После проведения всех необходимых процедур автомобиль дважды столкнули с частями других транспортных средств в поле. В результате детектор ДТП в IPhone 14 сработал — он начал издавать громкие звуки и автоматически звонить в 911.

Чтобы отменить экстренный вызов, пользователю IPhone 14 дается 10 секунд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российский оператор мобильной связи Tele2 оказался самым лучшим по скорости мобильного интернета в Санкт-Петербурге и занял лидерство по доступности и надежности голосовой связи.

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