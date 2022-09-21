YouTube игнорирует жалобы пользователей на нежелательный контент

YouTube игнорирует жалобы пользователей на нежелательный контент
YouTube игнорирует жалобы пользователей на нежелательный контент. Фото: unsplash

Видеохостинг YouTube практически перестал менять рекомендации для пользователей после нажатия дизлайка под видеороликом.

С такой проблемой в алгоритмах стали сталкиваться все большей людей. Об этом сообщается в исследовании компании Mozilla Foundation. Рекомендуемые видео продолжат отображаться даже тогда, когда от них отказались.

Исследователи объяснили, что алгоритмы настроены в сервисе так, что практически не реагируют на подобные пожелания пользователей.

Для более эффективной борьбы с нежелательным контентом рекомендуется использовать либо кнопку «прекратить рекомендовать определенный канал», либо удалить отдельное видео из истории просмотра. Согласно данным Mozilla Foundation, которые были собраны на основании почти полумиллиарда видеороликов, именно эти два варианты оказались самыми эффективными в плане влияния на алгоритмы.

Таким образом, 43% неинтересного контента удалось исключить на основе отказа от канала, а 29% ушло при удаления ролика из истории просмотра.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российский оператор мобильной связи Tele2 оказался самым лучшим по скорости мобильного интернета в Санкт-Петербурге и занял лидерство по доступности и надежности голосовой связи.

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