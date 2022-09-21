С октября россияне смогут показать водительские права в электронном виде

Жители России смогут предъявлять водительское удостоверение сотрудникам ГИБДД через мобильное приложение с октября.

Новую систему запустят в тестовом режиме. Начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week отметил, что запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто» стартует с 1 числа. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Черникова, пока пользоваться электронным водительским удостоверением можно будет только в экспериментальном режиме. Для узаконивания документа в настоящее время готовятся необходимые поправки в ПДД.

По словам специалиста, сегодня ведется необходимая работа для того, чтобы указанный сервис стал доступен для водителей по всей России даже в том случае, если нет интернета.

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