С октября россияне смогут показать водительские права в электронном виде

С октября россияне смогут показать водительские права в электронном виде
С октября россияне смогут показать водительские права в электронном виде. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жители России смогут предъявлять водительское удостоверение сотрудникам ГИБДД через мобильное приложение с октября.

Новую систему запустят в тестовом режиме. Начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week отметил, что запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто» стартует с 1 числа. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Черникова, пока пользоваться электронным водительским удостоверением можно будет только в экспериментальном режиме. Для узаконивания документа в настоящее время готовятся необходимые поправки в ПДД.

По словам специалиста, сегодня ведется необходимая работа для того, чтобы указанный сервис стал доступен для водителей по всей России даже в том случае, если нет интернета.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что водителей, имеющих высокие аварийные риски, с 13 сентября подорожал полис ОСАГО в России.

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