В аэропорту Пулково 22 сентября задержали два рейса

В четверг, 22 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Антальи и Екатеринбурга.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании Turkish Airlines до турецкого курорта — самолет должен был подняться в небо в 2:30, но его отложили до 9:40. Рейс перевозчика «РусЛайн» до Екатеринбурга, запланированный на 12:30, задерживается почти на полтора часа — вылет назначен на 13:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что температура воздуха в четверг в Петербурге будет ниже нормы. Метеоусловия в Петербурге сегодня будет диктовать северная периферия малоподвижного циклона, центр которого установился над Черноземьем.