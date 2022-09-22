В аэропорту Пулково 22 сентября задержали два рейса

В аэропорту Пулково 22 сентября задержали два рейса
Фото: "ВВСС"

В четверг, 22 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Антальи и Екатеринбурга.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании Turkish Airlines до турецкого курорта — самолет должен был подняться в небо в 2:30, но его отложили до 9:40. Рейс перевозчика «РусЛайн» до Екатеринбурга, запланированный на 12:30, задерживается почти на полтора часа — вылет назначен на 13:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что температура воздуха в четверг в Петербурге будет ниже нормы. Метеоусловия в Петербурге сегодня будет диктовать северная периферия малоподвижного циклона, центр которого установился над Черноземьем.

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