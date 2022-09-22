Температура воздуха в четверг в Петербурге будет ниже нормы

Температура воздуха в четверг в Петербурге будет ниже нормы
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцев в четверг, 22 сентября, ожидает прохладная погода с дождями, а температура будет немного ниже нормы.

Метеоусловия в Петербурге сегодня будет диктовать северная периферия малоподвижного циклона, центр которого установился над Черноземьем. Его стараниями в Северной столице сохранится облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух сегодня прогреется до +12…+14 градусов, в Ленинградской области ожидается от +10 до +15 градусов. Ветер 2-7 м/с северо-восточных направлений. Атмосферное давление останется на уровне 766 мм рт.ст., что выше нормы.

В пятницу вновь ожидаются дожди и холод.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге утром 5 октября сработают сирены.

новости СПб погода в петербурге погода спб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Девочка пострадала при падении с турника на детской площадке в Петербурге
В Комарово охранника убили ударами ножом в шею из-за денежного долга
Глава петербургского КГИОП Макаров задержан после обысков
В аэропорту Пулково 22 сентября задержали два рейса
Температура воздуха в четверг в Петербурге будет ниже нормы
В заброшенном здании рядом с Петербургским шоссе нашли истлевшие ...
С октября россияне смогут показать водительские права в электронном виде
Доктор Мясников рассказал, о чем свидетельствует постоянная утомляемость