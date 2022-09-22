Температура воздуха в четверг в Петербурге будет ниже нормы

Петербуржцев в четверг, 22 сентября, ожидает прохладная погода с дождями, а температура будет немного ниже нормы.

Метеоусловия в Петербурге сегодня будет диктовать северная периферия малоподвижного циклона, центр которого установился над Черноземьем. Его стараниями в Северной столице сохранится облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух сегодня прогреется до +12…+14 градусов, в Ленинградской области ожидается от +10 до +15 градусов. Ветер 2-7 м/с северо-восточных направлений. Атмосферное давление останется на уровне 766 мм рт.ст., что выше нормы.

В пятницу вновь ожидаются дожди и холод.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге утром 5 октября сработают сирены.