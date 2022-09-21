В Петербурге утром 5 октября сработают сирены

В начале следующего месяца на территории Санкт-Петербурга проведут проверку работу системы оповещения населения.

Так, сирены сработают утром 5 октября. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу «Городского мониторингового центра».

В указанный день на территории Северной столицы включат сирены и громкоговорители. Также планируется, что будут задействованы радио и телеканалы.

Мероприятия начнутся в 10:30. Горожане должны услышать: «Внимание! Внимание! Внимание!». Предупреждающие сигналы будут работать до 11:00.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Мероприятия начались уже сегодня.

Согласно указу президента Владимира Путина, главам всех российских регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по мобилизации в количестве и в сроки, определённые министром обороны РФ. Призыву на военную службу будут подлежать только люди, которые в настоящий момент состоят в запасе, а также те, кто проходил службу в рядах ВС.