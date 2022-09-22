Петербурженку с новорожденным госпитализировали в тяжелом состоянии после домашних родов

Жительница Петербурга, решившая рожать дома, госпитализирована вместе с младенцем.

Накануне в 19:40 в Городской перинатальный педиатрический центр поступила 37-летняя женщина с новорожденным. Мать с ребенком забрали на скорой помощи из квартиры на Ланском шоссе. У женщины геморрагический шок и кровотечение. Состояние пациентов оценивается как тяжелое.

Как стало известно Gazeta.SPb, петербурженку с новорожденным госпитализировали после того, как она самостоятельно родила у себя в квартире. При этом роды прошли еще в пять утра, то есть в больницу она попала только через 15 часов.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девочка пострадала при падении с турника на детской площадке в Петербурге. Девочку экстренно госпитализировали в детскую городскую больницу №1.