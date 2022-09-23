Облачно с прояснениями и без осадков будет в Петербурге 23 сентября

В пятницу на погоду в Петербурге повлияет гребень антициклона, вытягивающегося с северо-востока.

Стараниями антициклона в Северной столице сохранится облачная с прояснениями погода, но обойдется без существенных осадков. Температурные показатели будут близки к климатической норме. В утренние часы в отдельных районах города ожидается туман. Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Воздух сегодня прогреется максимум до +13…+15 градусов. В Ленобласти ожидается от +11 до +16 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление плавно снизится до 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу в Петербурге будет немного прохладнее, но так же без существенных осадков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге продают плавучий ресторан в виде кита на Неве.