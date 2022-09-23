В аэропорту Пулково 23 сентября задерживаются два рейса

В пятницу, 23 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали два авиарейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Сочи и Антальи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Победа» до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 8:10, однако время вылета сдвинули на 8:30.

Также задерживают рейс перевозчика Turkish Airlines до турецкого курорта. Самолет должен был улететь в 15:30, но по факту ждать придется до 15:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию. Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что облачно с прояснениями и без осадков будет в Петербурге 23 сентября. В пятницу на погоду в Петербурге повлияет гребень антициклона, вытягивающегося с северо-востока.