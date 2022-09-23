Молодого петербуржца задержали за обман пенсионерки почти на полмиллиона рублей

По подозрению в обмане 85-летней пенсионерки из Петербурга задержали безработного юношу.

Как стало известно Gazeta.SPb, сотрудники полиции задержали предполагаемого мошенника накануне на улице Ильюшина. Им оказался 20-летний безработный петербуржец с Советского проспекта.

Правоохранители считают, что он участвовал в обмане пенсионерки 16 сентября. В тот день женщине позвонила неизвестная и представилась ее дочерью. Эта «дочь» якобы устроила ДТП и теперь ей нужны деньги, чтобы ее не привлекли к ответственности.

Вскоре домой к пенсионерке на аллее Поликарпова пришел неизвестный, которому она передала 465 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разбойники, отобравшие у петербуржца шесть смартфонов, попались полиции.