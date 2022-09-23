В Петербурге отправили в колонию мать, державшую детей на цепи

Красногвардейский районный суд признал петербурженку Оксану Фадееву виновной в истязании детей и неисполнении родительских обязанностей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, все происходило с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года в квартире на проспекте Энергетиков. Женщина била двух своих детей, ограничивала их в еде, не давала полноценно спать, а также периодически держала их на цепи в коридоре квартиры, застегивая цепь на шеях малышей.

Мать вину признала частично. Она попыталась оправдаться в суде, заявив, что держала детей на цепи в воспитательных целях — они ее не слушались. При этом она отрицала, что не кормила детей.

Суд приговорил Фадееву к пяти годам колонии общего режима, штрафу в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, петербурженка выплатит по миллиону рублей каждому ребенку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге отправил в колонию мигранта, закопавшего бывшую и ее возлюбленного.