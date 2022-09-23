Суд в Петербурге отправил в колонию мигранта, закопавшего бывшую и ее возлюбленного

В Петербурге вынесли судебный приговор мигранту, убившему свою бывшую и ее нового мужчину.

Гражданина Таджикистана признали виновным в убийстве двух мигрантов — мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Суд установил, что сначала ревнивый мужчина решил убить своего соотечественника, который встречался с его бывшей возлюбленной. Подсудимый позвал своего родственника и в октябре 2020 года они вместе напали на потерпевшего на 1-й Утиной улице. Мужчину задушили веревкой, а после закопали в лесном массиве неподалеку.

На следующий день подсудимый узнал, что его бывшая собирается обратиться в полицию из-за исчезновения потерпевшего. Тогда он отвел ее в лес у Коннолахтинской дороги, где так же вместе с родственником задушил ее и закопал тело прямо на месте.

Мигрант ближайшие 13 лет проведет в колонии строгого режима. Его родственника объявили в розыск.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионера задержали за убийство жены в 2003 году в Петербурге.