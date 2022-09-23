Скончался режиссер советских сериалов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень» Краснопольский

Скончался режиссер советских сериалов &#171;Вечный зов&#187; и &#171;Тени исчезают в полдень&#187; Краснопольский
Фото: Союз кинематографистов

Советский и российский кинорежиссер Владимир Краснопольский умер на 90-м году жизни.

О смерти режиссера сообщил в пятницу Союз кинематографистов. На сайте союза выразили соболезнования семье и близким Владимира Краснопольского. О дате и месте прощания с режиссером станет известно позднее.

Владимир Краснопольский родился в 1933 году в Свердловске. Отучился на режиссерском факультете ВГИКа, а с 1961 года начал работать на киностудиях. Последним местом его работы был «Мосфильм».

Совместно со своим троюродным братом, режиссером Валерием Усковым снял множество фильмов и сериалов. Среди его работ были «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Отец и сын», «Ермак», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Соучастие в убийстве» и другие.

Владимир Краснопольский режиссер смерть


 

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