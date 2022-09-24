Синоптик рассказал, где в Петербурге 24 сентября пройдут дожди

Северная столица в субботу находится на северо-западной периферии циклона. Осадков сегодня не предвидится, однако в некоторых районах все же могут пройти дожди.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус поделился, что 24 сентября Петербург постепенно окажется под влиянием северо-западной периферии активного циклона, который вышел в центральную часть Европейской России. В связи с этим в регионе сформируется облачная с прояснениями погода.

Леус заметил, что существенных осадков сегодня не ожидается, но на востоке области местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит +12 и +14 градусов, по области это показатели составят +10 и +15 градусов. Ветер северный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье временами петербуржцев могут настигнуть дожди, при этом столбик термометра установится в районе +10 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что циклоны, заглядывающие в Санкт-Петербург, носят женские западные имена. Они почти все приходят из стран Запада.