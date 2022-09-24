В Приморском районе заведующая детской поликлиники обнаружила окровавленный труп мужа

В Приморском районе заведующая детской поликлиники обнаружила окровавленный труп мужа
В Приморском районе заведующая детской поликлиники обнаружила окровавленный труп мужа. Фото: "Яндекс.Карты"

Петербурженка обнаружила труп своего мужа 22 сентября в квартире на Комендантском проспекте, 57, корпус 1. У мужчины зафиксировали множество телесных повреждений.

Как стало известно Gazeta.SPB, в правоохранительные органы Приморского района обратилась заведующая отделением детской поликлиники, которая сообщила, что нашла мертвого супруга всего в крови.

Погибший лежал в ванной комнате с гематомами лица, верхних и нижних конечностей. Специалисты изъяли с места преступления следы рук, следы обуви, два мобильных телефона и ключи.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге раскрыли убийство 20-летней давности. По версии правоохранительных органов, 15 декабря 2003 года между супругами произошел скандал на почве ревности.

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