Под Петербургом за последние 24 часа коронавирусом заразились 969 человек

Под Петербургом за последние 24 часа коронавирусом заразились 969 человек
Под Петербургом за последние 24 часа коронавирусом заразились 969 человек. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 969 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 24 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 227 778 местных жителей. Всего выздоровели 215 066 пациентов, в том числе 912 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 101 человека. На третьем месте оказалась Свердловская область — 2 251 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге одобрил первый компонент вакцины «Спутник V» для применения в интерназальной форме.

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