Под Петербургом за последние 24 часа коронавирусом заразились 969 человек

Под Петербургом за последние 24 часа коронавирусом заразились 969 человек. Фото: unsplash

Под Петербургом за последние 24 часа коронавирусом заразились 969 человек. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 969 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 24 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 227 778 местных жителей. Всего выздоровели 215 066 пациентов, в том числе 912 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 101 человека. На третьем месте оказалась Свердловская область — 2 251 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге одобрил первый компонент вакцины «Спутник V» для применения в интерназальной форме.