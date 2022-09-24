Россиянам рассказали, как снизить налог на недвижимость

Россиянам рассказали, как снизить налог на недвижимость
Россиянам рассказали, как снизить налог на недвижимость. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Жителям России напомнили, что налог на квартиру зависит от ее кадастровой стоимости и его хоть и сложно, но можно уменьшить. Эксперт объяснил, когда это реально сделать.

В случае, если собственника не устраивает сумма изысканий, есть вариант, как стоимость налога можно уменьшить, — это можно реализовать через суд или и переоценку. Тем не менее эксперты предупреждают, что сейчас подобную процедуры провести сложно из-за того, что последний десяток лет вся капитальная недвижимость по кадастровой стоимости сильно приближена к рыночной.

Таким образом, разница с рынком на момент оценки кадастровой стоимости будет не больше 10%, и это в пользу собственника. Однако, по словам ведущего юриста компании Объединенного юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, можно попробовать добиться пересмотра решения или льгот. Об этом специалист поговорил с агентством «Прайм».

По мнению эксперта, несмотря на идеальность системы, обращаться в суд или ЕГРН все же стоит, так как разница в налоге может отличаться в 2-3 раза. Россиян предупредили, что старая хрущевка может по кадастру стоить столько же, сколько новый монолитный дом.

Юрист заметил, что определить налог на квартиру достаточно просто. Фото: unsplash.com

Юрист заметил, что определить налог на квартиру достаточно просто. Так, только часть квартиры налогом не облагается, здесь нужно обязательно смотреть на то, чтобы было 20 квадратных метров. В случае, если жилье меньше 20 «квадратов», то налог вообще платить не нужно.

Второе, что нужно помнить, — процентная ставка налогообложения будет зависеть от кадастровой стоимости. Таким образом, объекты до 10 миллионов рублей облагаются налогом в 0,1%, до 20 миллионов — в 0,15%, а до 50 миллионов процент выходит в 0,2 пункта. В случае, когда речь идет о сумме более 50 миллионов, устанавливается налог в 0,3%.

То есть, за квартиру в 30 квадратных метров кадастровой стоимостью в 9 миллионов рублей человек должен будет заплатить 3 тысячи рублей, — ставку в 0,1% от кадастра минус 20 квадратных метров, привел пример Уткин.

Касательно льгот специалист добавил, что на них есть право у инвалидов первой и второй группы, детей-инвалидов, пенсионеров и у тех граждан, для кого подобные льготы могут быть предусмотрены локальными местными нормативно-правовыми актами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для покупки квартиры необходимо подготовить все документы и убедиться в надежности продавца, а также в условиях, по которым недвижимость переходит во владения нового собственника. Эксперт назвал три вида недвижимости, которая вызвала бы у него подозрения при приобретении.

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