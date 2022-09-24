Россиянам рассказали, как снизить налог на недвижимость

Жителям России напомнили, что налог на квартиру зависит от ее кадастровой стоимости и его хоть и сложно, но можно уменьшить. Эксперт объяснил, когда это реально сделать.

В случае, если собственника не устраивает сумма изысканий, есть вариант, как стоимость налога можно уменьшить, — это можно реализовать через суд или и переоценку. Тем не менее эксперты предупреждают, что сейчас подобную процедуры провести сложно из-за того, что последний десяток лет вся капитальная недвижимость по кадастровой стоимости сильно приближена к рыночной.

Таким образом, разница с рынком на момент оценки кадастровой стоимости будет не больше 10%, и это в пользу собственника. Однако, по словам ведущего юриста компании Объединенного юридического центра «Парфенон» Павла Уткина, можно попробовать добиться пересмотра решения или льгот. Об этом специалист поговорил с агентством «Прайм».

По мнению эксперта, несмотря на идеальность системы, обращаться в суд или ЕГРН все же стоит, так как разница в налоге может отличаться в 2-3 раза. Россиян предупредили, что старая хрущевка может по кадастру стоить столько же, сколько новый монолитный дом.

Юрист заметил, что определить налог на квартиру достаточно просто. Так, только часть квартиры налогом не облагается, здесь нужно обязательно смотреть на то, чтобы было 20 квадратных метров. В случае, если жилье меньше 20 «квадратов», то налог вообще платить не нужно.

Второе, что нужно помнить, — процентная ставка налогообложения будет зависеть от кадастровой стоимости. Таким образом, объекты до 10 миллионов рублей облагаются налогом в 0,1%, до 20 миллионов — в 0,15%, а до 50 миллионов процент выходит в 0,2 пункта. В случае, когда речь идет о сумме более 50 миллионов, устанавливается налог в 0,3%.

То есть, за квартиру в 30 квадратных метров кадастровой стоимостью в 9 миллионов рублей человек должен будет заплатить 3 тысячи рублей, — ставку в 0,1% от кадастра минус 20 квадратных метров, привел пример Уткин.

Касательно льгот специалист добавил, что на них есть право у инвалидов первой и второй группы, детей-инвалидов, пенсионеров и у тех граждан, для кого подобные льготы могут быть предусмотрены локальными местными нормативно-правовыми актами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для покупки квартиры необходимо подготовить все документы и убедиться в надежности продавца, а также в условиях, по которым недвижимость переходит во владения нового собственника. Эксперт назвал три вида недвижимости, которая вызвала бы у него подозрения при приобретении.