Россиянам назвали самые опасные виды квартир для покупки

Для того, чтобы приобрести квартиру, необходимо подготовить все документы и убедить в надежности продавца, а также в условиях, по которым недвижимость переходит во владения нового собственника. Иногда брать квартиру может быть очень опасно, и эксперт объяснил, почему.

Когда человек покупает недвижимость, он должен проверить абсолютно все документы, включая историю владения предыдущими собственниками. В разговоре с «Газетой.Ru» инвестор в недвижимость, соучредитель УК «ДАЛИ» Алексей Давыдов назвал три вида квартир, которые вызвали бы у него подозрения.

Так, первым видом квартир являются помещения после приватизации. Здесь основной риск, по мнению эксперта, связан с наличием «отказников» от приватизации. Специалист имеет ввиду тех граждан, кто мог в ней участвовать, но отказался. Оказалось, что у таких людей есть право пожизненного проживания и пользования квартирой. При этом лишить их указанного права нельзя.

Второй случай — это когда квартира достается продавцу по наследству. Опасен этот вид недвижимости тем, что могут внезапно появиться новые наследники, которые будут претендовать на квартиру. Особенно важно обращать на это внимание в первые три года после наследства, однако и в более поздние сроки также нужно быть наготове.

И последний вариант «опасных квартир» — недвижимость, купленная при помощи материнского капитала. Эксперт пояснил, что встречаются ситуации, когда родители не выделили доли детям в жилище, хотя и обязаны это делать. Если подобная ситуация сложится, то сроки сделки покупки затянутся, также появится риск, что дети, став совершеннолетними, предъявят права на свои доли уже в квартире нового собственника.

Давыдов посоветовал для выявления возможных рисков в покупаемой квартире тщательно изучать ее правоустанавливающие документы, среди которых договор приватизации, свидетельство о наследстве, договор купли-продажи и кредитный договор. Кроме того нужно изучать выписки из домовой книги, запрашивать выписку из ЕГРН и другие справки по квартире и продавцам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас за квартиру в петербургской новостройке придется отдать чуточку больше. Аналогичная ситуация наблюдается по всей России. В общей сложности по всей стране цена выросла на 0,6%, а средняя стоимость квартиры за квадратный метр в городах-миллионниках достигла 130 тысяч рублей.