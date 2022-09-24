Эксперт объяснил, что нельзя публиковать в социальных сетях

Риск утечки персональных данных в сети очень велик, жители России все чаще сталкиваются с этой проблемой. При этом один лишь номер телефона может дать злоумышленнику множество возможностей.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что есть информация, которую ни в коем случае нельзя размещать в интернете. Об этом пишет агентство «Прайм».

Так, по словам специалиста, благодаря номеру телефона преступник может узнать такие личные данные, как ФИО, примерное место проживания, состав семьи и другую информацию. Кроме того, нельзя размещать в сети адрес проживания или работы.

Кусков предостерег, что делиться личной информацией о себе нужно очень осторожно. Он заметил, что даже несмотря на закон о защите персональных данных в России к ним относятся очень прохладно, поэтому подобная информация может всплыть где угодно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прослушивание телефонов может быть одной из функций вредоносного программного обеспечения, поэтому специалист призвал россиян обращать внимание на разрешения, которые запрашивает телефон.