В Петербурге блокадной учительнице вручили Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

В Петербурге блокадной учительнице вручили Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Фото: пресс-служба Смольного

В Петербурге блокадной учительнице вручили Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Фото: пресс-служба Смольного

В Петербурге блокадная учительница Надежда Васильевна Строгонова была награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Почетную награду женщине вручил губернатор Петербурга Александр Беглов по поручению президента России Владимира Путина. Пенсионерке исполнилось 102 года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что в годы блокады Надежда Строгонова работала учительницей и воспитателем в детском доме. Именно по ее инициативе на доме по 6-й Советской улице установили мемориальную доску . Известно, что в годы войны на этом месте была школа, разрушенная в последствии бомбой. В результате произошедшего погибли пять учителей.

Кроем того, по предложению пенсионерки установлен памятник блокадному учителю в Соляном переулке. По слова петербургских властей, было принято решение рядом с ним установить памятник блокадным медикам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце прошлого года Путин подписал указ о награждении певца и композитора Александра Розенбаума Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.