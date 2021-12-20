Путин наградил Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении певца и композитора Александра Розенбаума.

70-летний музыкант получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Нагарах присуждается за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рок-группа «Кино» отправится в большое турне по российским городам в честь 60-летия со дня рождения лидера коллектива Виктора Цоя.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что житель Санкт-Петербурга продает постер с автографом певца Виктора Цоя. Продавец уверяет, что это подлинный автограф, который артист оставил в 1989 году. Объявление размещено на сайте «Авито».