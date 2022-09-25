В Колпинском районе 92-летний пенсионер лишился крупной суммы, передав ее племяннице на лечение

В Колпинском районе 92-летний пенсионер лишился крупной суммы, передав ее племяннице на лечение. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Колпинском районе 92-летний пенсионер лишился крупной суммы, передав ее племяннице на лечение. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В субботу, 24 сентября, в правоохранительные органы Колпинского района обратился пожилой мужчина, который рассказал о мошенничестве на 1 300 00 рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию 92-летний мужчина пришел около 17:41. По его словам, с 12 до 15 часов дня ему на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина. Она представилась племянницей и заявила, что ей необходимы денежные средства на операцию.

Злоумышленница сообщила, что сама приехать не может, так как находится в больнице, поэтому приедет ее знакомый. После этого к пенсионеру наведался неизвестный мужчина, которому пострадавший передал 1 300 000 рублей.

Известно, что входная дверь в парадную оборудована камерами видеонаблюдения. было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилая петербурженка, которую злоумышленники любезно подвозили до банкоматов на заказанном ими такси, потеряла более 3,5 млн.