Студента задержали за поджог военкомата в Ломоносове

Студента задержали за поджог военкомата в Ломоносове
Фото: unsplash

Сотрудники правоохранительных органов поймали предполагаемого поджигателя военного комиссариата в Ломоносове.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в поджоге военкомата на Иликовском проспекте задержан 20-летний первокурсник одного из петербургских университетов. Его задержали в воскресенье вечером по месту жительства в деревне Кипень.

По версии правоохранителей, юноша в домашних условиях изготовил горючую смесь и устроил поджог, чтобы уничтожить картотеку военкомата Ломоносовского района Ленобласти.

Дома у студента нашли и изъяли ноутбук, телефон, емкости с различными веществами, предметы одежды.

Напомним, инцидент произошел 21 сентября в здании на Иликовском проспекте, в котором расположен военный комиссариат Ломоносовского района. На первом этаже выгорел кабинет на площади 6 кв. метров. Это помещение принадлежало не военкомату, а расположенной поблизости церкви.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во время дорожного конфликта на Дыбенко у виновника аварии силой отобрали телефон.

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