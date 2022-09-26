Петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V»

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьева рассказала, чем назальный метод введения вакцины отличается от привычных уколов.

Специалист отметила в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», что назальный метод проходит мягче и незаметнее обычных уколов. Он подходит тем, кто хочет избежать необходимости делать инъекцию. Кроме того, возможные побочные эффекты от вакцинации при назальном методе проявляются не так ярко, как при обычной прививке. Как минимум, у человека не будет раздражения в месте укола.

Еще одно преимущество назального метода вакцинации заключается в том, что препарат вводится в основные «ворота» для инфекции. Так вакцина не только помогает организму бороться с вирусом, но и дополнительно защищает от болезни, если она пытается попасть в человека через органы дыхания.

Основой назальной вакцины выступает первый компонент «Спутника V». Для него вместо иглы используется специальная насадка. Такой метод можно использовать для ревакцинации.

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