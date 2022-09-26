Петербург вышел на 1 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург сегодня вышел на первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 26 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 2 470 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 314. Таким образом, суточная заболеваемость в городе значительно снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 2 438 человек с коронавирусом, а на третьем месте Свердловская область, где выявили 2 367 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 2 517 человек, госпитализировали 126 местных жителя, скончались 11 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса.