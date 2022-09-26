Продажи новых авто в Петербурге за год упали на 76%

Автомобильный рынок Петербурга не спешит с восстановлением. В августе продажи новых авто упали на 15% относительно июля.

По данным «Автостат Инфо», в августе в Северной столице продали 1752 новых машины. Месяцем ранее дилеры реализовали 2058 машин. То есть падение за месяц составило 15%.

Падение относительно августа прошлого года составило 76% (год назад было продано 7416 автомобилей).

Всего с начала года в Петербурге реализовали 24 792 новых авто. Это на 61% меньше, чем за аналогичный промежуток 2021 года, когда в городе продали 63 197 единиц.

Самой популярной моделью на петербургском авторынке в конце лета стала Lada Granta. За месяц продажи этой марки выросли на 258% (с 161 до 592 автомобилей). Также в пятерку популярных вошли марки Haval Jolion, Renault Logan, Lada Vesta и Hyundai Creta.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что как получить парковочное разрешение для зон платной парковки в Петербурге.