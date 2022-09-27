На улице Подводника Кузьмина сгорела квартира

На улице Подводника Кузьмина сгорела квартира
Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во вторник утром в Кировском районе Петербурга полностью выгорела квартира в жилом доме.

По данным городского управления МЧС, квартирный пожар произошел на улице Подводника Кузьмина, дом 10. О возгорании в экстренные службы сообщили в одиннадцать часов утра.

На борьбу с пожаром направили 12 человек личного состава и три единицы техники. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь пожара в квартире на втором этаже достигла 45 квадратных метров.

С огнем справились за полчаса. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ночной пожар в заброшенном здании на Рощинской улице тушили три часа. При пожаре никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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