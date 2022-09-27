Дизайнер назвала ошибки при выборе свадебного платья

При выборе свадебного платья российские невесты часто совершают одни и те же ошибки. О том, как облегчить себе поиски праздничного наряда, рассказала дизайнер Рабия Халилли.

Специалист отметила, что многие невесты придумывают себе свадебный образ, но в шоурумах начинают теряться в изобилии бесконечного количества предложений, отклоняясь от изначального плана. Как считает дизайнер, слишком долгие поиски платья могут привести к большой ошибке, поэтому нельзя затягивать процесс. Об этом пишет «Ямал 1».

Невесты также допускают ошибку, выбирая платье отдельно от концепции свадьбы. Речь идет о том, что наряд попросту может не вписываться в тематику торжества. Дизайнер посоветовала либо сначала продумать локацию, а после искать подходящий наряд, либо, если платье уже куплено, учитывать его стилистику при выборе декора зала, передает NEWS.ru.

Еще одна ошибка — слишком тесное платье. Многие невесты обрекают себя на провал, планируя сильно похудеть к свадьбе. По словам дизайнера, чудеса случаются, но довольно редко. В этом случае следует скинуть вес, а уже потом купить платье мечты. Либо можно приобрести платье своего размера и отнести его в ателье, если действительно получится скинуть килограммы.

Рабия Халилли добавила, что платье не следует покупать более чем за полгода до торжества. Невеста может усугубить ситуацию, если постоянно будет примерять наряд перед зеркалом. Так одежда быстро надоест и принесет меньше эмоций на самой свадьбе.

Последней ошибкой, по мнению дизайнера, является покупка платья кипенно-белого цвета. Эталонный белый цвет уже успел устареть. Он подчеркивает недостатки кожи и подходит только девушкам со смуглой и темной кожей. Невестам со светлыми оттенками кожи следует остановить свой выбор на молочных оттенках белого.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что хирург-флеболог предупредил о последствиях ходьбы на каблуках. При длительном ношении обуви на высоких каблуках мышцы сталкиваются с большой нагрузкой и сильно напрягаются, из-за чего они перестают правильно поддерживать работу венозной системы.