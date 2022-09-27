Ограничения для транспорта на Пулковском шоссе снимут в конце октября

Ограничения для транспорта на Пулковском шоссе снимут в конце октября
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Все дорожные работы, из-за которых Пулковское шоссе уже которую неделю стоит в пробке, завершатся только в конце октября.

Движение транспорта на Пулковском шоссе тормозят работы по ремонту дорожного покрытия. Участок от Дунайского проспекта до Петербургского шоссе будет находиться на ремонте до 23 октября. А с 29 сентября дорожники частично перекроют участок от дороги в аэропорт о Петербургского шоссе. Работы на последнем участке продлятся до 20 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Также в инспекции сообщили о дорожных ограничениях в других районах Петербурга, которые вступают в силу четверга.

С 29 по 30 сентября будет ограничено движение по Шуваловскому проспекту от Комендантского проспекта до Планерной улицы.

С 29 сентября по 3 октября дорожники закроют проезд по Малой Балканской улице между улицами Купчинская и Будапештская.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КАД между ЗСД и Парашютной будут перекрывать восемь раз за ночь до конца недели.

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Ограничения для транспорта на Пулковском шоссе снимут в конце октября