Петербургский метрополитен полностью оснастили мобильным интернетом

В Петербургском метрополитене обеспечили полное покрытие скоростным мобильным интернетом.

В тоннелях фиолетовой ветки метрополитена Петербурга запустили скоростной мобильный интернет. Теперь связью покрыты все линии подземки, сообщает ТАСС.

В основу сети легла распределенная антенная система ADAS. С ее помощью пассажиры будут обеспечены надежным и бесперебойным сигналом даже на самых глубоких станциях.

Как отметил вице-губернатор города Станислав Казарин, фактически вся инфраструктура, необходимая для качественной мобильной связи в петербургской подземке, построена.

«Для нас важно, чтобы созданная инфраструктура совместно использовалась максимально эффективно на благо горожан, города и городского правления», — заявил чиновник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что станцию метро «Чернышевская» закроют в октябре на полтора года.