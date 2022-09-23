Станцию метро «Чернышевская» закроют в октябре на полтора года

Станцию метро &#171;Чернышевская&#187; закроют в октябре на полтора года
Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

Станция метро «Чернышевская» закроется на вход и выход для пассажиров 25 октября.

Как сообщили в КРТИ, вестибюль «Чернышевской» закроют для реконструкции эскалаторов. Вместе трех существующих их будет четыре. Закрытие станции уже согласовали с «Петербургским метрополитеном».

Замена эскалаторов необходима в связи с завершением срока их эксплуатации. Кроме того, Чернышевская — одна из самых загруженных станций, поэтому нужно увеличить ее пропускную способность.

Также будут отремонтированы фасады вестибюля с сохранением витража и видов отделки, а входные двери заменят на новые, чтобы обеспечить более комфортный доступ для маломобильных пассажиров.

Открыть обновленную станцию планируется в мае 2024 года.

На время ремонта в Петербурге изменят движение автобусных маршрутов №№ 21, 136 и 169А, а также введет временный автобус №136М от «Площади Восстания» до «Чернышевской».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проспект Стачек частично перекроют до конца ноября.

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Станцию метро «Чернышевская» закроют в октябре на полтора года
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