На дорогах Петербурга вечером собрались 8-балльные пробки

Жители Петербурга проводят вечер вторника в пробках. Загруженность на городских дорогах выросла до восьми баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», после 20:00 пробки снизятся до пяти баллов, а после 21:00 — до трех.

Самые длинные пробки собрались на юге города. В обе стороны стоит Московское шоссе между Шушарами и Ленсоветовским. Семикилометровый затор собрало ДТП на внешнем кольце КАД в районе Обухово.

Небольшой транспортный коллапс образовался у метро «Ломоносовская». Бордовым выделены Ивановская улица и примыкающие к ней улица Бабушкина и улица Седова.

По традиции стоит центр города. Водители стоят на площади Александра Невского, площади Восстания, у метро «Обводный канал», Тульской и Новгородской улицах, главных набережных Невы, на Каменноостровском проспекте, улице профессора Попова.

Заторы также образовались на проспекте Непокоренных, Кушелевской дороге, Выборгской набережной, внутреннем кольце КАД у проспекта Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ограничения для транспорта на Пулковском шоссе снимут в конце октября.