Небольшие дожди и до +12 градусов ожидаются в Петербурге в среду

Среда встретит петербуржцев пасмурной погодой и понижением температурного фона.

Погоду 28 сентября будет диктовать атмосферный фронт с юго-востока. Его стараниями в Петербурге установится облачная, в начале дня с прояснениями, погода. Ожидаются небольшие дожди, а температурный фон понизится. Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух сегодня прогреется максимум до +10…+12 градусов. В Ленинградской области прогнозируется от +8 до +13 градусов. Ветер 4-9 м/с подует с востока. Атмосферное давление снизится до 755 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербургский метрополитен полностью оснастили мобильным интернетом. Пассажиры будут обеспечены надежным и бесперебойным сигналом даже на самых глубоких станциях.