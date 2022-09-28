В аэропорту Пулково 28 сентября задерживаются четыре рейса

В аэропорту Пулково 28 сентября задерживаются четыре рейса
Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В среду, 28 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержаны четыре авиарейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Казани, Архангельска, Калининграда и Новосибирска.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании «РусЛайн» до столицы Татарстана. Самолет должен был подняться в небо в 7:55, но его отложили до 12:35. Также задерживается рейс перевозчика Smartavia до Архангельска — пассажиры улетят не в 8:50, а в 9:40. Вылет рейса той же Smartavia до Калининграда перенесли с 9:45 на 10:30. Самолет авиакомпании S7 до Новосибирска отложили с 11:15 до 12:30.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что небольшие дожди и до +12 градусов ожидаются в Петербурге в среду.

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